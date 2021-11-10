За сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня

ООС

За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным штаба, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 10 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.