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10 ноября 2021, 09:31

За сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня

10 ноября 2021, 09:31
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ООС
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За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным штаба, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 10 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС война обстрел

 
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