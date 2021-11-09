На Донбассе зафиксировали два нарушения, потерь среди наших военных нет
С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.