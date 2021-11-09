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На Донбассе зафиксировали два нарушения, потерь среди наших военных нет
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09 ноября 2021, 17:20 2

На Донбассе зафиксировали два нарушения, потерь среди наших военных нет

09 ноября 2021, 17:20 2
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из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС обстрелы минские соглашения огонь

 
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