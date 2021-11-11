13:55  11 ноября
С завтрашнего дня на дорогах Украины будут проводить техосмотр транспорта
11:48  11 ноября
В Украине повысят пенсии: кто и на какую прибавку может рассчитывать
10:44  11 ноября
В Украине испытают еще два препарата от коронавируса
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2021, 13:55

С завтрашнего дня на дорогах Украины будут проводить техосмотр транспорта

11 ноября 2021, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На автомобильных дорогах Украины с 12 ноября патрульные будут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью спецавто с мобильными диагностическими станциями. Нововведения не касаются легковых автомобилей

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

С помощью нового оборудования полицейские смогут проводить замеры параметров света фар транспортных средств, измерять остаточную высоту рисунка протектора шин, осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей, осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе; производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств, определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства, проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Такие станции уже есть в каждом подразделении патрульной полиции в областях Украины.

Как уточнил Белошицкий, техосмотр на дорогах не касается частного легкового транспорта.

Проверять будут грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним; автобусы; автомобили такси; автомобили, перевозящие опасный груз; отдельные специализированные транспортные средства; легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

дороги техосмотр

Кабмин дополнительно выделил 3,5 миллиарда гривен на строительство дорог
03 ноября 2021, 20:10
В Киеве демонтируют 90 дорожных знаков и введут единый скоростной режим
31 октября 2021, 15:14
Завтра на дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений ПДД
21 октября 2021, 20:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram