С завтрашнего дня на дорогах Украины будут проводить техосмотр транспорта

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На автомобильных дорогах Украины с 12 ноября патрульные будут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью спецавто с мобильными диагностическими станциями. Нововведения не касаются легковых автомобилей

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

С помощью нового оборудования полицейские смогут проводить замеры параметров света фар транспортных средств, измерять остаточную высоту рисунка протектора шин, осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей, осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе; производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств, определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства, проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Такие станции уже есть в каждом подразделении патрульной полиции в областях Украины.

Как уточнил Белошицкий, техосмотр на дорогах не касается частного легкового транспорта.

Проверять будут грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним; автобусы; автомобили такси; автомобили, перевозящие опасный груз; отдельные специализированные транспортные средства; легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.