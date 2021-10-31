В Киеве демонтируют 90 дорожных знаков и введут единый скоростной режим
В Киеве начиная с 1 ноября будет введен единый скоростной режим - 50 км/ч, а дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час" демонтируют
Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.
Так, Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков, которые ограничивали скорость движения в 80 км/ч, а изменения претерпевают семь участков улично-дорожной сети города:
- Набережное шоссе,
- Надднепрянское шоссе,
- Столичное шоссе,
- проспект Бажана,
- улица Саперно-Слободская,
- улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков,
- проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.
С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.
Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации отмечают, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в январе или феврале 2022 года.
Также сообщалось, что в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский.