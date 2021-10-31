В Киеве демонтируют 90 дорожных знаков и введут единый скоростной режим

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В Киеве начиная с 1 ноября будет введен единый скоростной режим - 50 км/ч, а дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час" демонтируют

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

Так, Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков, которые ограничивали скорость движения в 80 км/ч, а изменения претерпевают семь участков улично-дорожной сети города:

Набережное шоссе,

Надднепрянское шоссе,

Столичное шоссе,

проспект Бажана,

улица Саперно-Слободская,

улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков,

проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации отмечают, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в январе или феврале 2022 года.

Также сообщалось, что в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский.