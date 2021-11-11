Із завтрашнього дня на дорогах України проводитимуть техогляд транспорту

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На автомобільних дорогах України з 12 листопада патрульні контролюватимуть технічний стан транспортних засобів за допомогою спецавто з мобільними діагностичними станціями. Нововведення не стосуються легкових автомобілів

Про це повiдомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, що відповідають державним стандартам.

За допомогою нового обладнання поліцейські зможуть проводити виміри параметрів світла фар транспортних засобів, вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин, здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових і газобензинових двигунів, здійснювати виміри коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі; проводити виміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів, визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу, перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Такі станції вже є в кожному підрозділі патрульної поліції в областях України.

Як уточнив Білошицький, техогляд на дорогах не стосується приватного легкового транспорту.

Перевіряти будуть вантажні автомобілі більше 3,5 тонн і причепи до них; автобуси; автомобілі таксі; автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж; окремі спеціалізовані транспортні засоби; легкові автомобілі та причепи до них, використовувані для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.