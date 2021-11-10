СНБО ввел санкции против причастных к созданию консульства Никарагуа в оккупированном Крыму

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Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против восьми физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Восемь физических лиц: четыре граждане Никарагуа, четыре граждане Российской Федерации", - отметил Данилов во время брифинга в Киеве.

Как сообщалось, в начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест, учитывая незаконный и несогласованный визит посла Никарагуа в РФ Альбы Асусени Торрес в Автономную Республику Крым для вручения т.н. почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополе Олегу Белавенцеву консульского патента.

Позже стало известно, что Кабинет Министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны применить санкции учитывая открытие так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.