Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против компании российского миллиардера

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Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против кипрской компании с ограниченной ответственностью “BISCONE LIMITED” сроком на три года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Чиновники считают, что ограничения следует применить "в связи с наличием реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также с целью противодействия лицам, которые создают препятствия для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод".

Согласно документу предлагается применить следующие ограничения: блокирование активов-временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом (акциями, корпоративными правами), приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капитала за пределы Украины.

” BISCONE LIMITED" аффилирована с холдингом "Силовые машины", который принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову.

напомним, что недавно Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против российской компании MERE. Супермаркет, входящий в сеть будет закрыт.