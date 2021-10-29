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29 октября 2021, 11:54 455

Полицейского Киевской области задержали на вымогательстве 90 тысяч гривен взятки

29 октября 2021, 11:54 455
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве внутренних дел рассказали, что взятку планировал получить один из должностных лиц Бучанского районного управления полиции Киевщины. Во время передачи средств его задержали

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении МВД.

Полицейский требовал 3 500 долларов у мужчины за возвращение ему изъятого автомобиля и освобождение от уголовной ответственности по факту совершенного ДТП", - говорится в сообщении.

Во время получения второй части вышеупомянутого взятки – 70 000 гривен – майора полиции задержали с поличным.

В служебном кабинете полицейского и по месту жительства проведены санкционированные обыски. Изъято почти 23 000 долларов, среди которых и средства, полученные полицейским на первой передаче неправомерной выгоды.

Фигуранту объявлено о подозрении. В случае доказательства вины ему может грозить до 10-ти лет лишения свободы. Сейчас полицейский задержан.

Напомним, что в начале октября на Киевщине полицейский по данным Государственного бюро расследований за деньги отпустил подозреваемого.

взятка МВД уголовное дело задержание полиция

 
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