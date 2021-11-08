В красной зоне более половины областей Украины, в желтой только три - Минздрав
"Красная" зона карантина расширилась до 17 регионов. А в "желтой" зоне находятся три области - Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информацию пресс-службы Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 17 областей и город Киев:
Киев,
Херсонская,
Одесская,
Запорожская,
Донецкая,
Днепропетровская,
Сумская,
Николаевская,
Ровенская,
Житомирская,
Ивано-Франковская,
Киевская,
Луганская,
Хмельницкая,
Черниговская,
Львовская.,
Волынская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне находятся 5 областей:
Винницкая,
Полтавская,
Харьковская,
Черкасская,
Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне только три области:
Кировоградская,
Закарпатская,
Тернопольская.
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