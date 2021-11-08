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08 ноября 2021, 09:30 4

В красной зоне более половины областей Украины, в желтой только три - Минздрав

08 ноября 2021, 09:30 4
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"Красная" зона карантина расширилась до 17 регионов. А в "желтой" зоне находятся три области - Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информацию пресс-службы Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 17 областей и город Киев:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся 5 областей:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне только три области:

Кировоградская,

Закарпатская,

Тернопольская.

карантин госпитализация Минздрав красная зона

 
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