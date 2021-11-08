Украинцев без прививки с сегодняшнего дня отстранят от работы: перечень профессий

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В Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, не допустят на работу невакцинированных от COVID-19 представителей некоторых профессий. Соответствующие решения приняты Кабинетом Министров Украины и Министерством здравоохранения

Как пишет RegioNews со ссылкой на постановление Кабинета министров с сегодняшнего дня работодатели обязаны не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от COVID-19.

Пока прививки от коронавируса в Украине обязательны для:

- работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- учреждений высшего, послевузовского, профессионального, профессиональной ( профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности, а также работников научных учреждений.

Список профессий в будущем обещают расширить.

Новые ограничения не коснуться людей, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19. Они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, которое выдано учреждением здравоохранения.

Напомним, что в Украине хотят расширить перечень профессий, представителям которых нужно пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. К ним, среди прочего намерены добавить работников критической инфраструктуры.