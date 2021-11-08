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08 ноября 2021, 11:19 4

Украина получила еще 1,4 миллиона доз вакцины Pfizer - Ляшко

08 ноября 2021, 11:19 4
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из открытых источников
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В Украину в эти выходные прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer, которую приобрели за средства государственного бюджета

Как пишет RegioNews со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко объем поставки составил более 1 миллиона доз.

"Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии - 1 миллион 400 тысяч доз", - сказал глава Минздрава.

Министр отметил, что на сегодня 36,7% украинцев вакцинированы от COVID-19 по крайней мере одной дозой, 25,6% - полностью завершили курс прививок.

Напомним, что накануне Украина получила еще почти 3 млн доз COVID-вакцины Moderna.

COVID-19 covid-сертификат вакцина вакцинация

 
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