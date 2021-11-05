Волынскую область отправили в красную зону

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра Кабинета министров Олега Немчинова

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности на территории Волынской области.

Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий", - написал министр.

Олег Немичнов также напомнил, что ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы от COVID-19.

Напомним, что сейчас более половины регионов Украины и город Киев находятся в красной зоне эпидемической опасности. Ограничения в столице могут лишить в середине декабря. В то же время в январе возможен второй локдаун.