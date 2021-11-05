Волынскую область отправили в красную зону
Волынская область с 8 ноября переходит в красную зону эпидемической опасности
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра Кабинета министров Олега Немчинова
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности на территории Волынской области.
Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий", - написал министр.
Олег Немичнов также напомнил, что ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы от COVID-19.
Напомним, что сейчас более половины регионов Украины и город Киев находятся в красной зоне эпидемической опасности. Ограничения в столице могут лишить в середине декабря. В то же время в январе возможен второй локдаун.