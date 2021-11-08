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08 ноября 2021, 15:29 3

На следующей неделе Черкассы могут попасть в "красную" зону карантина

08 ноября 2021, 15:29 3
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Фото из открытых источников
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"Красная" карантинная зона появится в Черкассах не раньше следующей недели, если город подойдет к пиковым показателям

Об этом в своем обращении в сети Facebook заявил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, пишет RegioNews.

"Если и будет введена красная зона, то она будет, вероятно, со следующей недели. Если мы подойдем, то пиковых показателей, будем проводить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и через два дня решение вступит в действие. Сегодня показатели у нас - более-менее, будем надеяться, что болезнь будет отступать", - сказал Бондаренко.

Городской голова сообщил, что дал поручение развернуть новые COVID-кровати, чтобы обеспечить должным лечением жителей города Черкассы, а также жителей других общин Черкасской области, в городских больницах.

Он поручил директору департамента здравоохранения внести на сессию Черкасского городского совета проект решения о выделении дополнительных средств на средства защиты, закупку лекарств и надбавку медикам тех медучреждений, которые не включены Национальной службой здоровья к списку ковідних больниц, а туда, однако, попадают пациенты, у которых изначально COVID-19 не проявляют, а потом они все-таки болеют.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине.

коронавирус карантин Черкассы красная зона

 
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