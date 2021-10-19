КСУ открыл производство по делу об увольнении Тупицкого и Касминина

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Конституционный суд открыл производство делу об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должности судьи КСУ по конституционному представлению 49 народных депутатов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение представителя Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири в Telegram-канале.

"Конституционный суд открыл производство по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указов президента Украины (относительно Тупицкого и Касминина - ред.)", - заявила нардеп.

Дело будет рассматриваться на заседании Большой Палаты Конституционного суда.

Напомним, ранее Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

В свою очередь представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский выразил уверенность, что уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на пост, несмотря на все попытки.

Также Офис президента обжаловал решение Верховного Суда о незаконности увольнения главы КСУ Тупицкого.