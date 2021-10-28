Ляшко приказал провести клинические испытания двух новых COVID-вакцин в Украине

Фото: сайт Минздрава

В Украине проведут клинические испытания двух новых вакцин против COVID-19.

Об этом говорится в соответствующем приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко, опубликованном на сайте министерства, пишет RegioNews.

Согласно приказу, в Украине проведут многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против COVID-19.

Исследования будут проводить среди взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.

Соответствующую заявку подало ООО "Санофи-Авентис Украина".

Эти исследования проведут в четырех медучреждениях Киева ("Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медікс", "Медбуд-Клиник" и медицинской клинике "Благомед"), а также в медицинском центре "Салютем" в Виннице.

Контроль за выполнением испытаний возложен на первого заместителя министра Александра Комариду.