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04 ноября 2021, 11:52 1827

Ляшко назвал области, где худшие показатели по COVID-вакцинации

04 ноября 2021, 11:52 1827
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Фото: сайт Минздрава
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Сейчас худшие показатели по вакцинации против коронавируса в двух областях: Закарпатской, где вакцинировано 23,2% взрослого населения, и Волынской – 25,2%

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, пишет RegioNews.

"Больше всего вакцинировано взрослого населения по крайней мере одной дозой в городе Киеве-это 54,2%, Киевской области – 43,7%, Полтавской – 42,1%. Также сегодня впервые 40-процентный показатель достигнут в Днепропетровской области. Наихудшие показатели в Закарпатской области, где вакцинировано всего – 23,2% взрослого населения, и Волынской области – 25,2%. От процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения", - сказал Ляшко.

Он отметил, что данные исследования, проведенного в сентябре-октябре 2021 года при поддержке UNICEF, USAID и Всемирного Банка, показывают, что 60% украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19, а 62% соглашаются, что необходимо делать прививку от COVID-19. Также 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться при определенных условиях.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что каждый третий украинец имеет по крайней мере одну дозу COVID-вакцины.

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

 
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