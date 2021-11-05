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Сутки в ООС: девять обстрелов украинских позиций оккупантами
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05 ноября 2021, 08:04 8

Сутки в ООС: девять обстрелов украинских позиций оккупантами

05 ноября 2021, 08:04 8
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По нашим позициям в направлении Зайцевого вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новотошковского российские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы, - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 5 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, вчера на Донбассе оккупанты снова обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия.

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