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04 ноября 2021, 09:12 47

В Минобороны рассказали, когда ожидают увеличения количества российских войск на границе

04 ноября 2021, 09:12 47
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Фото: из открытых источников
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти уже этой зимой

Как передает RegioNews, об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Россия постоянно стоит на довольно агрессивной позиции, и вокруг границы, и на временно оккупированной территории постоянно дислоцируется плюс-минус около 90 тысяч человек. Эта цифра то уменьшается, то увеличивается, то есть мы постоянно это движение наблюдаем", - отметила она.

По ее словам, то движение, которое происходит на границе сейчас - "это не впервые", по мнению заместителя министра, оно является типичным для войны, что происходит.

Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента. Сейчас это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны", - добавила Маляр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало ноября этого года возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

РФ война военная техника Минобороны боевики

 
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