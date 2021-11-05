12:22  04 листопада
Кличко пояснив, коли діти повернуться до очного навчання у Києві
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
08:04  05 листопада
Доба в ООС: дев’ять обстрілів українських позицій окупантами
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2021, 08:04 4

Доба в ООС: дев’ять обстрілів українських позицій окупантами

05 листопада 2021, 08:04 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Біля Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По наших позиціях в напрямку Зайцевого ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли, - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 5 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомлялося, учора на Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС з забороненої зброї.

Донбас ООС бойовики обстріли

Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом
04 листопада 2021, 18:32
Верещук про повернення Донбасу та Криму: це не 25 років
04 листопада 2021, 15:53
В Міноборони розповіли, коли очікують збільшення кількості російських військ на кордоні
04 листопада 2021, 09:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua