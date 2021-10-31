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31 октября 2021, 19:00 468

В Кривом Роге избили женщину, которая пожаловалась на громкую вечеринку

31 октября 2021, 19:00 468
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из открытых источников
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В Кривом Роге вечером 30 октября произошла драка. Избили женщину, которая пожаловалась на шумную вечеринку и ее мужа

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Первый городской", соседи трижды вызывали полицию из-за слишком шумной вечеринки в квартире рядом,

После визита полиции двое участников вечеринки "поймали" заявительницу. Сначала они забрызгали ей лицо перцовым баллончиком. После этого один из парней схватил ее за голову и начал бить о металлическую дверь, и о стены.

На защиту жены бросился муж. Его также избили.

Разнимать драку прибежали десять человек, в том числе из соседнего подъезда.

У женщины диагностировали сотрясение мозга. Ее муж отказался от госпитализации. В больницу попал еще один мужчина, который разнимал драку.

По словам пострадавшей, такая ситуация повторяется постоянно. Владелец посуточно сдает квартиру, и там постоянно устраивают громкие вечеринки. Во время конфликтов пострадала ее машина – ей поломали дворники, раскурочили багажник, сняли воздушные фильтры.

Напомним, что в начале октября на Волыни группа пьяных парней избила АТОвца.

полиция драка Избиение вечеринка

 
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