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01 ноября 2021, 15:08 1758

В парламенте массово заболели коронавирусом нардепы

01 ноября 2021, 15:08 1758
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Фото из открытых источников
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Семеро народных депутатов и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады заболели COVID-19

Об этом заявил на брифинге 1 ноября спикер парламента Руслан Стефанчук, пишет RegioNews

При этом он не назвал фамилии больных нардепов.

До Верховной Рады намерены пропускать только тех народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов и других посетителей, а также представителей средств массовой информации, имеющих COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Соответствующее постановление должны поддержать не менее 226 нардепов.

Ранее сообщалось, что десятки депутатов из монобільшості скрывают информацию о вакцинации от COVID-19.

коронавирус карантин Верховная Рада Минздрав

 
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