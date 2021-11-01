В парламенте массово заболели коронавирусом нардепы
Семеро народных депутатов и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады заболели COVID-19
Об этом заявил на брифинге 1 ноября спикер парламента Руслан Стефанчук, пишет RegioNews
При этом он не назвал фамилии больных нардепов.
До Верховной Рады намерены пропускать только тех народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов и других посетителей, а также представителей средств массовой информации, имеющих COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Соответствующее постановление должны поддержать не менее 226 нардепов.
Ранее сообщалось, что десятки депутатов из монобільшості скрывают информацию о вакцинации от COVID-19.
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