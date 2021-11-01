В парламенте массово заболели коронавирусом нардепы

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Об этом заявил на брифинге 1 ноября спикер парламента Руслан Стефанчук, пишет RegioNews

При этом он не назвал фамилии больных нардепов.

До Верховной Рады намерены пропускать только тех народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов и других посетителей, а также представителей средств массовой информации, имеющих COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Соответствующее постановление должны поддержать не менее 226 нардепов.

Ранее сообщалось, что десятки депутатов из монобільшості скрывают информацию о вакцинации от COVID-19.