Десятки депутатов из монобольшинства скрывают информацию о вакцинации от COVID-19 - Арахамия

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Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые отказываются вакцинироваться и предоставлять информацию о том вациновані от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

"Большинство людей, которые вакцинировались, говорят об этом... Но есть ряд людей, а их немало, которые вообще не хотят раскрывать персональную информацию. Что с этим делать, мы пока не определились", - отметил он и уточнил, что речь идет о двух-трех десятках народных депутатов "СН".

Депутат напомнил, что парламент на этой неделе планирует рассмотреть проект постановления, согласно которому в Верховную Раду будут пускать либо по сертификату о COVID-вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом.

За словами Арахамии, скорее всего на входе в парламент можно будет пройти тест на антиген, чтобы иметь доступ в здание.

Напомним, что на рассмотрении в парламенте проект постановления об ограничении доступа к зданию законодательного органа и комитетов для невакцинированных от COVID-19. Предполагается, что лица, которые не прививались от коронавируса смогут попасть в Раду только после того как сдадут тест на антиген или ПЦР. При этом срок действия теста не более 72 часов.

В то же время закон о статусе народного депутата прямо запрещает ограничивать доступ депутатов к административным зданиям.