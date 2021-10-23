"Пощады не ждите": Венедиктова пригрозила ответственностью причастным к подделкам COVID-сертификатов

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предупредила, чтобы причастные к подделкам ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не ждали от нее помилование

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook, пишет RegioNews.

Генпрокурорка отметила, что продолжает расти статистика преступного подлога результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение неправдивых данных в электронные базы.

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем на личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачек и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать. Фейковые сертификаты-игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы"", - отметил он.

Генпрокурорка сообщила, что в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. Это, по ее словам, "только начало".

Половина из почти 800 уголовных производств этой категории касаются именно махинаций с документами о прививках.

Венедиктова напомнила, что из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшего народного депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры начато уголовное производство. По ее словам, сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили врача и троих медсестер лаборатории, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты без сдачи анализов.

Также сообщалось, что 22 октября полиция Киева сообщила, что в аэропорту "Борисполь" народный депутат восьмого созыва Надежда Савченко с сестрой пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.