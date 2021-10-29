Ситуация с COVID - 19 в Украине стабилизируется - Ляшко

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Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, уже нет того "снежного кома", который наблюдался в начале октября. Разрыв между числом госпитализированных и выписанными из больниц сокращается

Как передает RegioNews об этом во время заседания Конгресса региональных и местных властей заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко

"Положительным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но это не время, чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - отметил он.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это новый суточный рекорд инфицирования COVID-19