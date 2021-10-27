Премьер подтвердил планы вакцинировать 70% населения от COVID-19 до конца года

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Кабинет Министров намерен вакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года

Как передает RegioNews об этом во время брифинга по итогам визита в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Мы хотим вакцинировать 70% взрослого населения до конца года ", - отметил глава правительства

Он подчеркнул, что до конца года в Украине планируется вакцинировать 20 млн взрослого населения.

По словам премьер-министра, Кабмин рассчитывает, что на неделю будут вакцинироваться 1,5 млн человек, чтобы до конца года большинство населения было вакцинировано.

С начала вакцинальной кампании привито более 7 миллионов украинцев

В Министерстве здравоохранения заявили о намерении увеличить охват вакцинацией против коронавирус. Планируется еженедельно делать до 1,5 млн прививок.

Напомним, что премьер Денис Шмигаль заявлял, что при условии вакцинации 70% населения все карантинные ограничения можно будет снимать