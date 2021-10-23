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23 октября 2021, 11:15 5

В Запорожье школьникам продлили каникулы из-за ухудшения COVID-ситуации

23 октября 2021, 11:15 5
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Фото: Рixabay
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Городские власти Запорожья приняли решение о продлении школьных каникул на неделю

Как сообщил заместитель городского головы Анатолий Васюк, причиной стало ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, пишет RegioNews.

"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - написал он.

Напомним, 23 октября столичных школьников также отправили на каникулы.

коронавирус карантин школа Запорожье каникулы

 
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