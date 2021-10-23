В Запорожье школьникам продлили каникулы из-за ухудшения COVID-ситуации
Городские власти Запорожья приняли решение о продлении школьных каникул на неделю
Как сообщил заместитель городского головы Анатолий Васюк, причиной стало ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, пишет RegioNews.
"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - написал он.
Напомним, 23 октября столичных школьников также отправили на каникулы.
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