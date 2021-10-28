15:20  28 октября
Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
13:09  28 октября
В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"
08:06  28 октября
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2021, 12:43 336

В Минздраве не исключают дальнейшего расширения "красной зоны"

28 октября 2021, 12:43 336
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения не исключает введения красного уровня епіднебезпеки в еще большем количестве регионов

Как передает RegioNews об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Уже 8 областей находятся на красном уровне епіднебезпеки. С 30 октября к ним присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Таким образом усиленный карантин коснулся уже большинства украинских областей. Не исключено, что этот перечень будет расти, ведь сегодня только три области соответствуют желтому уровню епіднебезпеки", - сказал Кузин.

По его словам, сейчас более 66% коек, выделенных для лечения больных COVID-19, уже заняты. По состоянию на 27 октября в стационарах находится 41 331 пациент с коронавирусной болезнью и еще 6 тысяч человек с подозрением на COVID-19.

В то же время по словам Кузина, за 26 октября количество вызовов экстренной медпомощи достигло 55 тысяч.

"Я призываю граждан вызвать медиков лишь при наличии конкретных симптомов — боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%. Высокая температура не является сама по себе основанием для вызова бригады экстренной медпомощи. Вызывая врачей без достаточных на то симптомов во время пандемии, это значит забрать возможность спасти жизнь тому, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", - сказал Кузин.

В перечень "красных" регионов в ближайшие дни могут добавить Киев. Столица впервые с начала новой волны COVID-19 три дня подряд превышает два индикатора Минздрава: уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом. Это является основанием для перевода в "красную зону". Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по этому поводу ожидается в пятницу. В это же время состоится заседание Киевской комиссии по ТЭБ и ЧС.

COVID-19 карантин красная зона госпитализация Минздрав

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram