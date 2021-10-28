В Минздраве не исключают дальнейшего расширения "красной зоны"

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Как передает RegioNews об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Уже 8 областей находятся на красном уровне епіднебезпеки. С 30 октября к ним присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Таким образом усиленный карантин коснулся уже большинства украинских областей. Не исключено, что этот перечень будет расти, ведь сегодня только три области соответствуют желтому уровню епіднебезпеки", - сказал Кузин.

По его словам, сейчас более 66% коек, выделенных для лечения больных COVID-19, уже заняты. По состоянию на 27 октября в стационарах находится 41 331 пациент с коронавирусной болезнью и еще 6 тысяч человек с подозрением на COVID-19.

В то же время по словам Кузина, за 26 октября количество вызовов экстренной медпомощи достигло 55 тысяч.

"Я призываю граждан вызвать медиков лишь при наличии конкретных симптомов — боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%. Высокая температура не является сама по себе основанием для вызова бригады экстренной медпомощи. Вызывая врачей без достаточных на то симптомов во время пандемии, это значит забрать возможность спасти жизнь тому, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", - сказал Кузин.

В перечень "красных" регионов в ближайшие дни могут добавить Киев. Столица впервые с начала новой волны COVID-19 три дня подряд превышает два индикатора Минздрава: уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом. Это является основанием для перевода в "красную зону". Заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по этому поводу ожидается в пятницу. В это же время состоится заседание Киевской комиссии по ТЭБ и ЧС.