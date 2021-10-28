Рада во вторник может ограничить доступ в здание парламента для невакцинированных от COVID-19

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Верховная Рада может 2 ноября по инициативе Президента Украины провести Внеочередное заседание для рассмотрения медицинских и социальных вопросов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм канал пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук

В частности, депутаты планируют рассмотреть проект постановления №6154 о дополнительных мерах по противодействию и распространению Covid-19, которая предусматривает допуск к помещениям парламента только по подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

Стоит отметить, что постановление не предполагает ограничений для народных избранников. Таким образом, не известно будут ли на самом деле ограничивать доступ для народных избранников

Также к рассмотрению запланированы, среди прочего законопроекты: №6121 по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;

№5694 относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана;

№4542 О внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.