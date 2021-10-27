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27 октября 2021, 17:14 78

В Украине теперь можно распечатать "желтый" COVID-сертификат

27 октября 2021, 17:14 78
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Фото из открытых источников
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"Желтый" сертификат о прививках 1 дозой вакцины против COVID-19 теперь можно скачать на портале "Дія" и распечатать

Об этом сообщили в Тelegram- канале "Дія", пишет RegioNews.

Сертификат теперь можно создать и распечатать дома на любом устройстве. Присылать биометрические документы, удостоверяющие личность, не нужно - достаточно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Документ также можно сохранить в формате PDF на компьютере или смартфоне.

В "Дії" разъяснили порядок действий для получения документа:

  • авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи;
  • нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги";
  • подпишите согласие об обработке персональных данных, используя КЭП;
  • на электронную почту поступит сообщение, когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах.

Если вы хотите загрузить его как файл PDF, нужно зайти в "Кабинет гражданина" на сайте diia.gov.ua". В разделе "Услуги" находятся заказанные документы.

Нужно нажать на кнопку "Загрузить" возле файла "covid-vaccination-certificate.pdf".

Ранее сообщалось, что Киберполиция разоблачила разработчика фейковой "Дії".

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