В Україні тепер можна роздрукувати "жовтий" COVID-сертифікат

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"Жовтий" сертифікат про щеплення 1 дозою вакцини проти COVID-19 відтепер можна завантажити на порталі "Дія" і роздрукувати

Про це повідомили у Тelegram-каналі "Дія", пише RegioNews.

Сертифікат відтепер можна створити й роздрукувати вдома на будь-якому пристрої. Надсилати біометричні документи, що посвідчують особу, не потрібно – досить мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Документ також можна зберегти у форматі PDF на комп’ютері або смартфоні.

У "Дії" роз’яснили порядок дій для отримання документу:

авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису;

натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги";

підпишіть згоду про обробку персональних даних, використовуючи КЕП;

на електронну пошту надійде повідомлення, коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах.

Якщо ви хочете завантажити його як файл PDF, потрібно зайти в "Кабінет громадянина" на сайті "diia.gov.ua". У розділі "Послуги" знаходяться замовлені документи.

Потрібно натиснути на кнопку "Завантажити" біля файлу "covid-vaccination-certificate.pdf".

Раніше повідомлялося, що Кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії".