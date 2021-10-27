В Україні тепер можна роздрукувати "жовтий" COVID-сертифікат
"Жовтий" сертифікат про щеплення 1 дозою вакцини проти COVID-19 відтепер можна завантажити на порталі "Дія" і роздрукувати
Про це повідомили у Тelegram-каналі "Дія", пише RegioNews.
Сертифікат відтепер можна створити й роздрукувати вдома на будь-якому пристрої. Надсилати біометричні документи, що посвідчують особу, не потрібно – досить мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Документ також можна зберегти у форматі PDF на комп’ютері або смартфоні.
У "Дії" роз’яснили порядок дій для отримання документу:
- авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису;
- натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги";
- підпишіть згоду про обробку персональних даних, використовуючи КЕП;
- на електронну пошту надійде повідомлення, коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах.
Якщо ви хочете завантажити його як файл PDF, потрібно зайти в "Кабінет громадянина" на сайті "diia.gov.ua". У розділі "Послуги" знаходяться замовлені документи.
Потрібно натиснути на кнопку "Завантажити" біля файлу "covid-vaccination-certificate.pdf".
Раніше повідомлялося, що Кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії".