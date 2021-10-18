Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планирует - Радуцкий

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Вводить в Украине общенациональный локдаун не планируют благодаря вакцинации населения от коронавируса

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.

По его словам, сегодня в Украине около 8 миллионов человек имеют одну прививку, около 6,5 миллионов получили обе уже дозы вакцины, что "позволяет работать в адаптивном карантине".

Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планирует, - заявил Радуцкий.

Он отметил, что центральная власть вводит лишь "желтый" и "оранжевый" уровень епидопасности.

Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности - это опасный уровень, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом, - заявил Радуцкий.

Как сообщалось, главный санврач Кузин заявил, что "красную" зону в Украине могут еще расширить в ближайшее время.

Также известно, что обязательная вакцинация не коснется нардепов.