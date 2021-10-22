Сестра Надежды Савченко прокомментировала скандал с подделкой COVID-сертификата

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Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

Так, Вера Савченко во всем обвиняет власть.

"Украинцы помните: когда власть громко кричит из всех СМИ о Надежде Савченко, значит власть хочет отвлечь вас от своих грехов. Значит, сегодня кто-то во власти что-то украл", - написала она.

В то же время сама Надежда Савченко эту тему пока никак не прокомментировала.

Напомним, 22 октября полиция Киева сообщила, что в аэропорту "Борисполь" бывший народный депутат с сестрой пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.