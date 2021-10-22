Сестра Надежды Савченко прокомментировала скандал с подделкой COVID-сертификата
Сестра народного депутата VIII созыва Надежды Савченко Вера прокомментировала историю с "фейковым" COVID-сертификатом
Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.
Так, Вера Савченко во всем обвиняет власть.
"Украинцы помните: когда власть громко кричит из всех СМИ о Надежде Савченко, значит власть хочет отвлечь вас от своих грехов. Значит, сегодня кто-то во власти что-то украл", - написала она.
В то же время сама Надежда Савченко эту тему пока никак не прокомментировала.
Напомним, 22 октября полиция Киева сообщила, что в аэропорту "Борисполь" бывший народный депутат с сестрой пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.
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