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25 октября 2021, 09:43 655

В СНБО рассказали о возможности введения локдауна в Украине

25 октября 2021, 09:43 655
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Фото: из открытых источников
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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, полный локдаун в Украине пока не планируют вводить, а сами ограничения будут вводиться территориально

Как передает RegioNews, об этом Данилов сообщил в интервью РБК-Украина.

Данилов также рассказал, что президент Зеленский каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".

Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.

Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сообщил секретарь СНБО.

Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, могут ли в Украине ввести новый COVID-локдаун.

СНБО президент Алексей Данилов Ограничение локдаун

 
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