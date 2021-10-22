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22 октября 2021, 11:36 211

Должностному лицу КГГА объявили подозрение в хищении 7,5 млн на лекарствах для онкобольных

22 октября 2021, 11:36 211
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Заместителю директора Департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации - начальнику управления лечебно-профилактической работы сообщено о подозрении по факту служебной халатности во время закупки лекарственных средств для лечения онкологических больных

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Следствием установлено, что Департаментом охраны здоровья исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем осуществлена закупка указанных лекарств.

Согласно заключению комплексной экспертизы закупки указанных лекарственных средств по завышенным ценам территориальной общине города Киева нанесен ущерб в размере более 7,5 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, 4 октября Киевская городская прокуратура совместно с правоохранителями проводили обыски в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.

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