Должностному лицу КГГА объявили подозрение в хищении 7,5 млн на лекарствах для онкобольных
Заместителю директора Департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации - начальнику управления лечебно-профилактической работы сообщено о подозрении по факту служебной халатности во время закупки лекарственных средств для лечения онкологических больных
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.
Следствием установлено, что Департаментом охраны здоровья исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем осуществлена закупка указанных лекарств.
Согласно заключению комплексной экспертизы закупки указанных лекарственных средств по завышенным ценам территориальной общине города Киева нанесен ущерб в размере более 7,5 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Напомним, 4 октября Киевская городская прокуратура совместно с правоохранителями проводили обыски в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.