Стало известно, какие ограничения будут в Киеве после введения красной зоны

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В Киеве местные власти ввели новые карантинные ограничения, однако они вступят в силу после перевода столицы в "красную зону"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление мэра столицы Виталий Кличко

В частности, запрещается принимать посетителей в заведениях питания. Разрешается только при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Прекращается деятельность заведений гостиничной сферы. Условие работы-наличие у клиентов и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Работа спортзалов и фитнес-центров разрешается при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Разрешается посещение спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.

Проведение массовых мероприятий:

возможно при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата,

разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Ограничивается доступ посетителей к помещениям ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев. Разрешается при наличии у посетителей и работников отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Общественный транспорт

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более, как предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Работа учреждений образования

Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников длятся с 23 по 31 октября.

Детские сады продолжают свою работу в привычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Кроме этого ограничивается работа спортивных залов. Они смогут продолжать работать при условии, если посетители и персонал будут COVID-сертификаты или ПЦР-тест, который был сделан не ранее чем за 72 часа до посещения заведения.

Напомним, что Кличко анонсировал красную зону в Киеве в ближайшее время. По словам главы столицы вопрос будет вынесен на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.