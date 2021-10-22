08:36  22 октября
В Украине новые рекорды инфицированных COVID-19 и умерших от него
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
08:05  22 октября
На Донбассе зафиксировали 4 наршения: российские оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 12:16 1661

Стало известно, какие ограничения будут в Киеве после введения красной зоны

22 октября 2021, 12:16 1661
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве местные власти ввели новые карантинные ограничения, однако они вступят в силу после перевода столицы в "красную зону"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление мэра столицы Виталий Кличко

В частности, запрещается принимать посетителей в заведениях питания. Разрешается только при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Прекращается деятельность заведений гостиничной сферы. Условие работы-наличие у клиентов и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Работа спортзалов и фитнес-центров разрешается при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Разрешается посещение спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.

Проведение массовых мероприятий:

возможно при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата,

разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Ограничивается доступ посетителей к помещениям ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев. Разрешается при наличии у посетителей и работников отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Общественный транспорт

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более, как предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Работа учреждений образования

Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников длятся с 23 по 31 октября.

Детские сады продолжают свою работу в привычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Кроме этого ограничивается работа спортивных залов. Они смогут продолжать работать при условии, если посетители и персонал будут COVID-сертификаты или ПЦР-тест, который был сделан не ранее чем за 72 часа до посещения заведения.

Напомним, что Кличко анонсировал красную зону в Киеве в ближайшее время. По словам главы столицы вопрос будет вынесен на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Киев транспорт COVID-19 Виталий Кличко красная зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram