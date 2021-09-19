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Одесский припортовый завод остановил свою работу
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19 сентября 2021, 11:41 30

Одесский припортовый завод остановил свою работу

19 сентября 2021, 11:41 30
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Фото: из открытых источников
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Частное акционерное общество "Одесский припортовый завод" останавливает работу. Попытки восстановить его не увенчались успехом

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две - переполненный состав карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)", - сообщил он.

По его словам, "окно возможностей" для стабилизации работы завода закрылось. Как отмечает Щуриков, пока остается лишь шанс провести приватизацию завода.

Напомним, Одесский припортовый завод выпускал свою продукцию с 1978 года. Специализация предприятия - производство аммиака, карбамида и другой химической продукции. Предприятие возобновило свою работу два года назад после длительного простоя.

Ранее сообщалось, что правительство 15 сентября во время заседания исключил пять предприятий энергетической отрасли из перечня объектов большой приватизации государственной собственности и прекратил приватизацию госпакета акций двух компаний.

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