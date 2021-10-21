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21 октября 2021, 19:05 88

Минздрав будет рекомендовать третью прививку гражданам с ослабленным иммунитетом

21 октября 2021, 19:05 88
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Фото из открытых источников
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В ближайшее время украинцам, имеющим проблемы с иммунитетом, будет рекомендовано прививаться дополнительной дозой вакцины от COVID-19

Об этом в эфире телеканала ”Рада" заявил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает RegioNews.

На этой неделе было проведено заседание национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, где они рассматривали вопрос о введении так называемой "бустерной" дозы. Они ее называют "дополнительная доза", потому что сейчас, то что будет рекомендовано в ближайшее время — это введение третьей, дополнительной дозы, для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом, — заявил он.

По словам Кузина, это люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, или после трансплантации органов или иммуносупрессивные состояния, первичные иммунодефициты и тому подобное.

Для этих людей мы действительно понимаем, что введение полного курса прививки двумя дозами может не привести к формированию полноценного иммунного ответа. Поэтому для них будет рекомендовано введение так называемой "дополнительной дозы" для того, чтобы был сформирован полноценный иммунный ответ, — заявил замминистра.

Он добавил, что сейчас о рекомендации введения здоровым людям "бустерной” дозы речь не идет, им рекомендовано пройти полный курс ревакцинации через год после прививки.

Как сообщалось, 15 октября Ляшко заявлял, что в Украине скорее всего будет дополнительная COVID-вакцинация.

А еще 9 сентября Кузин уверял, что третьей дозой от COVID-19 прививать в Украине не планируют.

COVID-19 вакцинация Игорь Кузин иммунитет бустерная доза

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