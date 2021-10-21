В "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров не пустили в поезда из-за новых COVID-правил

С начала действия новых правил пассажирских перевозок между областями не допустили до 18 пассажиров поездов через отсутствуют надлежащие документы (либо сертификат о вакцинации, или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины, или отрицательный тест).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм "Укрзализныци".

Отмечается, что к поезду № 18 Ужгород-Харьков из-за отсутствия необходимых документов не допущено 5 пассажиров;

№ 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;

№ 252 Николаев — Харьков-3 пассажира;

№ 150 Ворохта — Полтава-2 пассажира;

№ 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;

№ 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.

Дважды к поездам вызывались представители Нацполіції.

"Укрзализныця" призывает пассажиров соблюдать новых правил проезда транспортом, которые утвердил Кабинет министров и не создавать неудобств себе и проводникам", - отмечается в сообщении.

Напомним, что начиная с четверга, 21 октября, в Украине введены в действие новые правила для проезда в межобластном транспорте - автобусах, поездах и самолетах

"С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19. Для безопасной поездки при посадке в поезд нужно иметь или ПЦР-тест или экспресс-тест, или документ о вакцинации”, - отмечается в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

В прессслужбе отмечают, что угрозы и уговоры на работников "Укрзализныци" не подействуют - из-за них только вызовут полицию. В то же время, если пассажиры сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, правила путешествия для них не изменятся.

Данные правила пассажирских перевозок усиленно для регионов, в которых установлен "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

Таким образом, с 21 октября, межрегиональные перевозки будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, который подтверждает получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозної вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозної вакцины или двумя дозами дводозної вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях;

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія);

справка о отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Соблюдение новых правил карантина будет контролировать, в частности полиция. Как сообщали в полиции, правоохранители имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей COVID-документов. При этом, в случае их отсутствия, пассажиров не будут высаживать из транспорта, а на перевозчика будет составлен админпротокол.