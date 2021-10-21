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21 октября 2021, 16:58 5

На Закарпатье открыли еще два отделения для больных COVID-19

21 октября 2021, 16:58 5
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из открытых источников
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На Закарпатье открыли еще два COVID-отделения и развернули 170 дополнительных койко-мест для больных с коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Закарпатской областной государственной администрации

"На Закарпатье обновили перечень коечного фонда для лечения больных COVID-19: теперь еще два учреждения здравоохранения из резервного фонда будут принимать инфицированных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 октября "ковидные" отделения заработали в КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака" (г. Ужгород, ул. Капушанская, 22) и КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера Береговского городского совета" (г. Берегово, ул. Б. Линнера, 2).

В областной больнице развернули 100 койкомест, в Береговской ЦРБ – 70, из них 10 и 7 интенсивной/реанимационной терапии соответственно, уточнили в ОГА.

В целом сейчас в двенадцати закарпатских больницах для пациентов с COVID-19 развернуто 1220 коек. Процент загруженности коечного фонда на Закарпатье сейчас составляет 54%, кислородом обеспечены на 100%.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 20 октября, в Украине обнаружили рекордные 22 415 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Житомирской и Одесской областях

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