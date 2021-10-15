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15 октября 2021, 13:38 319

В Украине скорее всего будет дополнительная COVID-вакцинация - Ляшко

15 октября 2021, 13:38 319
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из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в Украине скорее всего будет дополнительное вакцинирование от коронавирус

"Больше всего, что будет. Но неизвестно, бустерное или повторно двойное вакцинирование. Это вопрос для рассмотрения", - рассказал министр в интервью Радио"Свобода"

В то же время по словам министра, пока дополнительная вакцинация неактуальна из-за небольшого процента привитых от COVID-19.

"Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозы или до полного курса прививки как можно большему количеству взрослого населения",- отметил Ляшко

Глава Минздрава в очередной раз призвал украинцев придерживаться ограничений безопасности и делать прививки, ведь "это вакцина для жизни".

"И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то мы вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни, или не достаточно, или инфицируюсь, не инфицируюсь. Просто сделайте прививку и будьте спокойны! Соблюдайте карантинные ограничения", - добавил Ляшко.

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаи заболевания на коронавірусну болезнь и 202 летальных случая от нее, госпитализированы с Covid-19 или подозрением на него 4 947 человек, выздоровели 4 591 человек. Две дозы ковид вакцин получили более 6 миллионов украинцев

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