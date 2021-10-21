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21 октября 2021, 17:18 285

Киевлянин, переболевший COVID, в суде требует от Кабмина более 300 тысяч гривен

21 октября 2021, 17:18 285
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Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск жителя столицы к Кабинету Министров Украины. В нем истец требует взыскать с правительства более 300 тысяч гривен из-за вреда здоровью вследствие перенесенного COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КМУ относительно непринятия надлежащих мер реагирования в отношении распространения коронавірусної болезни (COVID-19). Истец также просит возместить моральный вред, причиненный ему повреждением здоровья после коронавирусной болезни в размере 324 тыс. грн.

По мнению заявителя " Кабинет Министров Украины не принял надлежащих мер, предусмотренных национальным законодательством, которые бы делали невозможным распространение COVID-19 на территории Украины. По его мнению, такое бездействие привело к эпидемиологической ситуации и стало причиной того, что многие граждане Украины заболели COVID-19"

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, что в течение предыдущих суток, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Житомирской и Одесской областях

COVID-19 Кабмин производство дело

 
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