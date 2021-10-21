МОЗ рекомендуватиме третє щеплення громадянам з ослабленим імунітетом

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Найближчим часом українцям, які мають проблеми з імунітетом, буде рекомендовано щепитись додатковою дозою вакцини від COVID-19

Про це в ефірі телеканалу "Рада” заявив заступник Міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає RegioNews.

Цього тижня було проведено засідання національно-технічної групи експертів з питань імунізації, де вони розглядали питання про введення так званої "бустерної" дози. Вони її називають "додаткова доза", тому що зараз, те що буде рекомендовано найближчим часом — це введення третьої, додаткової дози, для тих людей, які мають проблеми з імунітетом, — заявив він.

Зі слів Кузіна, це люди, які постійно приймають гормональну терапію, або після трансплантації органів, або мають імуносупресивні стани, первинні імунодефіцити тощо.

Для цих людей ми дійсно розуміємо, що введення повного курсу щеплення двома дозами може не призвести до формування повноцінної імунної відповіді. Тому для них буде рекомендовано введення так званої "додаткової дози" для того, щоб була сформована повноцінна імунна відповідь, — заявив заступник міністра.

Він додав, що наразі про рекомендацію введення здоровим людям "бустерної” дози не йдеться, їм рекомендовано пройти повний курс ревакцинації через рік після щеплення.

Як повідомлялося, 15 жовтня Ляшко заявляв, що в Україні швидше за все буде додаткова COVID-вакцинація.

А ще 9 вересня Кузін запевняв, що третьою дозою від COVID-19 щепити в Україні не планують.