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09 сентября 2021, 17:40 7

Третьей дозой от COVID-19 прививать в Украине не планируют – Кузин

09 сентября 2021, 17:40 7
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Фото из открытых источников
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Сейчас в Украине не планируют массово прививать граждан третьей дозой вакцины против COVID-19

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин в онлайн-интервью 9 сентября, передает RegioNews.

При этом Министерство Здравоохранения рассмотрит возможность прививки бустерной дозой представителей из групп риска, при условии достоверных данных о ее эффективности.

Санврач пояснил, что сейчас нет данных клинических исследований, которые бы показывали преимущества введения третьей дозы для всего населения.

Есть точечные сообщения, что введение бустерных доз может быть полезным для людей, у которых есть проблемы с иммунитетом, которые имеют гемодиализ или у которых есть онкозаболевания или другие болезни.

Из того, что у нас есть неофициально - это несколько заявлений представителей фармацевтического сектора, что третья доза приводит к более качественному, или, можно сказать, полному иммунному ответу. Однако, это лишь заявление фармацевтического сектора, которое должно быть подкреплено данными научных исследований, – заявил Игорь Кузин.

По его словам, обнародование научных исследований, которые проводятся в мире относительно эффективности третьей дозы, ожидается в конце сентября.

При этом вопрос введения бустерной дозы в Украине будет рассматриваться не скорее ноября.

Как сообщалось в августе, в Минздраве думают о повторной covid-вакцинации. Это может произойти через год после введения базовых прививок.

Также в конце июля в Минздрав рассматривал возможность третьей прививки Pfizer.

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