10:59  04 октября
Уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина
10:46  04 октября
Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников
08:09  04 октября
Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 октября 2021, 11:16 85

На Тернопольской таможне ликвидировали канал табачной контрабанды

04 октября 2021, 11:16 85
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили схему контрабанды табака на миллионы гривен через Тернопольскую таможню

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что к организации сделки причастны высокопоставленные чиновники Тернопольской таможни Государственной таможенной службы.

По предварительным данным следствия, чиновники способствовали контрабандистам в незаконном перемещении табачных изделий на таможенную территорию Украины. Противоправная деятельность нанесла государству ущерб в более 3 млн грн.

Во время обысков в служебных помещениях организаторов схемы правоохранители обнаружили электронные носители информации и отчетную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн.

СБУ пограничники контроль контрабанда товары

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua