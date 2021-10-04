На Тернопольской таможне ликвидировали канал табачной контрабанды
Правоохранители разоблачили схему контрабанды табака на миллионы гривен через Тернопольскую таможню
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что к организации сделки причастны высокопоставленные чиновники Тернопольской таможни Государственной таможенной службы.
По предварительным данным следствия, чиновники способствовали контрабандистам в незаконном перемещении табачных изделий на таможенную территорию Украины. Противоправная деятельность нанесла государству ущерб в более 3 млн грн.
Во время обысков в служебных помещениях организаторов схемы правоохранители обнаружили электронные носители информации и отчетную документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн.