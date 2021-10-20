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20 октября 2021, 15:34 13

Госстат обнародовал данные, от чего чаще всего умирают в Украине

20 октября 2021, 15:34 13
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Фото из открытых источников
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Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-август 2021 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Госстата.

С начала года умерло 439 430 человек, в том числе в августе - 43 538 человек.

По данным ведомства, самая частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 276 070 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 192 343 человека, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 53 470 человек.

По официальной информации, злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 49021 граждан.

От COVID-19 умерли 37 077 человек (в т. ч. в августе - 804 человека), от гриппа и пневмонии - 10 684 человека (в августе - 733).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 16 040 человек.

По данным Госстата, за январь-август инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез - 1 905, от СПИДа умерло 1 546 украинцев.

Кроме того, 18 627 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2200 граждан, утопление - 1269, гибель на пожаре - 808, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1033, отравлении алкоголем - 1181, самоубийства - 4099 (в августе - 511), умышленные убийства - 848.

Как сообщалось в августе, с начала года смертность в Украине превысила прошлогодний показатель более чем на 20%.

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