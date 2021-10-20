16:26  20 жовтня
У Запоріжжі почали щепити від коронавірусу на ринках
13:33  20 жовтня
У Житомирі вночі горів коледж, постраждали студенти
15:15  20 жовтня
Окупанти на Донбасі поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2021, 15:34 13

Держстат оприлюднив дані, від чого найчастіше помирають в Україні

20 жовтня 2021, 15:34 13
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-серпень 2021 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Держстату.

З початку року померло 439 430 осіб, у тому числі в серпні - 43 538 осіб.

За даними відомства, найчастіша причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 276 070 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 192 343 людини, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 53 470 осіб.

За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 49021 громадян.

Від COVID-19 померли 37 077 осіб (у т.ч. у серпні - 804 осіб), від грипу та пневмонії - 10 684 осіб (у серпні - 733).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 16 040 осіб.

За даними Держстату, за січень-серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 214 осіб, серед них туберкульоз - 1 905, від СНІДу померло 1 546 українців.

Крім того, 18 627 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2200 громадян, утоплення - 1269, загибель на пожежі - 808, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1033, отруєння алкоголем - 1181, самогубства - 4099 (у серпні - 511), умисні вбивства - 848.

Як повідомлялося у серпні, з початку року смертність в Україні перевищила минулорічний показник на понад 20%.

Смертність Держстат захворюваність COVID-19 хвороба

На Вінниччині у 14 працівників дитячих їдалень виявили золотистий стафілокок
20 жовтня 2021, 14:03
У Миколаєві для дітей з COVID-19 відкривають ще одну лікарню
19 жовтня 2021, 20:21
Держстат підрахував, на скільки скоротилося населення України за рік
18 жовтня 2021, 17:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua