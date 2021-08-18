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18 августа 2021, 17:26 115

С начала года смертность в Украине превысила прошлогодний показатель более чем на 20% - Госстат

18 августа 2021, 17:26 115
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Фото из открытых источников
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В первом полугодии 2021 года смертность населения превысила уровень аналогичного периода 2020 года на 21,6%, в том числе в июне - на 4,3%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Государственной службы статистики

По данным отечественных статистиков с начала года в Украине умерло 349 041 человек. Это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 010 человек. В том числе в июне умерло 49 077 человек (в июне 2020 года - 47 043 лица).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 132 595 человек (в прошлом году - 139 134), миграционный прирост достиг 11274 человека (в прошлом году - 7598).

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 июля 2021 года составляла 41 383 182 человека. С начала 2021 года население Украины сократилось на 205 172 человека (в июне - на 25 057 человек).

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть более, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 год составляла 41 588 354 человек. За 2020 год населения Украины сократилось на 314 062 лица. По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 лиц.

Госстат население миграция Смертность

 
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