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19 октября 2021, 20:21 33

В Николаеве для детей с COVID-19 открывают еще одну больницу

19 октября 2021, 20:21 33
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В ближайшие дни детская горбольница №2 на ул.Рюмина в Николаеве будет также открыта для приема больных с COVID-19

Об этом на брифинге рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, передаёт RegioNews со ссылкой на СВIДОК.info.

Сейчас активно болеет детское население и буквально на днях к госпитальной базе для лечения маленьких пациентов на уровне с областной детской больницей присоединяется детская больница №2, - отметила чиновница.

По словам Ирины Шамрай, в указанной больнице будет развернуто 60 койко-мест для приема больных с ковидом.

На сегодняшний день единственным медучреждением в Николаеве, которое принимает детей с COVID-19, является областная клиническая детская больница. Так, состоянием на 19 октября там находятся 63 ребенка с подтвержденным диагнозом и еще 11 с подозрением.

Как сообщалось, в течение недели Николаевщина может перейти в "красную" зону.

Также на Хмельнитчине в больнице остро не хватает кислорода для COVID-пациентов.

Кроме этого, в Житомире с 23 октября ужесточат карантин.

COVID-19 коронавирус дети Николаев больница

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