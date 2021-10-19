В Николаеве для детей с COVID-19 открывают еще одну больницу

В ближайшие дни детская горбольница №2 на ул.Рюмина в Николаеве будет также открыта для приема больных с COVID-19

Об этом на брифинге рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, передаёт RegioNews со ссылкой на СВIДОК.info.

Сейчас активно болеет детское население и буквально на днях к госпитальной базе для лечения маленьких пациентов на уровне с областной детской больницей присоединяется детская больница №2, - отметила чиновница.

По словам Ирины Шамрай, в указанной больнице будет развернуто 60 койко-мест для приема больных с ковидом.

На сегодняшний день единственным медучреждением в Николаеве, которое принимает детей с COVID-19, является областная клиническая детская больница. Так, состоянием на 19 октября там находятся 63 ребенка с подтвержденным диагнозом и еще 11 с подозрением.

Как сообщалось, в течение недели Николаевщина может перейти в "красную" зону.

Кроме этого, в Житомире с 23 октября ужесточат карантин.