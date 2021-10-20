В Украине за сутки зафиксировали почти 19 тысяч новых больных COVID-19

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В течение предыдущих суток, 19 октября, в Украине обнаружили 18 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных выявили в Одесской и Харьковской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1 447 детей и 435 медработников. В течение суток были госпитализированы 5 468 человек и выздоровели 7 605 человек. Также за сутки зафиксировали 495 летальных случаев.

Больше всего новых COVID-случаев за сутки зафиксировано в Одесской (1606), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Днепропетровской (1253) областях и в Киеве (1023).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 679 185 человек, из них 2 344 799 человек выздоровели, а 61 843 человека умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине расширили "оранжевую" зону карантина. В "оранжевой" зоне карантина теперь 14 областей и Киев. В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.