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18 октября 2021, 15:26 67

Зеленский поручил Минздраву отслеживать работу центров вакцинации на выходных

18 октября 2021, 15:26 67
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные

Как передает RegioNews, об этом шла речь на селекторном совещании с членами правительства в понедельник, 18 октября.

Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей-обеспечить такую возможность", - отметил глава государства.

Зеленский отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. Он также акцентировал на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди населения о важности прививок.

Напомним, с 18 октября "красная" зона карантина в Украине действует уже в пяти областях. С 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону. А уже с 18 октября к ней добавляются еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.

Также сообщалось, что в Минздраве уверены, что наращивание темпов вакцинации в регионах поможет подготовить медицинскую систему к росту заболеваемости и защитить как можно больше украинцев от коронавирусной инфекции.

коронавирус Владимир Зеленский контроль Минздрав президент вакцинация

 
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